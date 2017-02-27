Госрегулирование цен на продукты собираются вернуть

27.02.2017 19:42

Депутаты заговорили о возвращении регулирования цен на социально важные продукты питания, которое было отменено Кабмином 1 октября 2016 г.

В поданном в Раду законопроекте указано, что отмена госконтроля в октябре 2016 года привела к резкому росту цен на яйца, недорогое мясо, колбасы, молочные продукты, хлеб. Мнения экспертов по поводу того, надо ли возвращать контроль над ценами, разделились, пишет Сегодня.

ЗАЧЕМ ВОЗВРАЩАТЬ. По мнению одного из авторов законопроекта Юрия Солода, эксперимент Кабмина по отмене регулирования цен на соцпродукты на 3 месяца и продление отмены с 1 января 2017 г. на неопределенный срок привели к резкому повышению цен. С начала года яйца подорожали на 39,9%, или в среднем на 5,97 грн/дес., сливочное масло - на 21,7%, или на 23,91 грн/кг, молоко - на 18,4%, или на 2,38 грн/л. "Это намного выше, чем средний уровень инфляции в стране (в 2016 г. - 14%. - Авт.), - говорит Солод. - Госрегулирование много лет защищало население от обнищания. Теперь этого нет, а правительство даже не предлагает компенсацию, например, в виде адресных продовольственных программ, действующих за рубежом". Но торговцы против возврата регулирования. "Это вернет бюрократию и ничего толком не даст. У нас большой выбор товаров всех категорий по низким ценам. Например, макароны по 7 грн/кг, молоко жирностью 2,5% по 11,5 грн/л, мясо-костные и суповые наборы 2 сорта, регулярно проходят акции, распродажи", - парирует топ-менеджер известной торговой сети Владимир Молчанов.

ЭКСПЕРТЫ. Среди специалистов продрынка нет единодушия в вопросе, надо ли снова делать подконтрольными цены на соцпродукты. Так экономист Иван Никитченко против: "Есть рынок, который сам регулирует цены. По этой логике надо регулировать цены и на другие социально важные вещи, например, на жилье, ведь не все могут его купить. Если имеются подозрения о ценовом сговоре трейдеров, этим должен заняться Антимонопольный комитет, как в западных странах. Но и ранее механизм надбавок работал недостаточно: чтобы поднять стоимость того или иного продукта, торговые сети писали обоснование в местные органы власти, и какой-то чиновник решал: дать добро на повышение или нет, то есть присутствовала коррупция. Были и способы обойти регулирование, например, производитель выпускал сметану не 20%-ной жирности, а 21%-ной, или молоко не 2,5%, а 2,6%, цены на которые не регулировались. Это не запрещено законом". А директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, наоборот, считает, что возврат госрегулирования сдержит необоснованный рост цен на соцпродукты: "Как компромисс, надо установить торгнадбавку не 15%, а 20% на еду не высшего сорта, например, мясо с костями, недорогую вареную колбасу, и сделать наценку свободной для продуктов премиум- сегмента - это мясная вырезка, сырокопченые колбасы и так далее. Пусть богатые платят за бедных".

Наконец, президент Украналитцентра Александр Охрименко уточняет, что госрегулирование цен возможно восстановить и без нового закона, так как это относится к полномочиям правительства. "Если соцгруппа товаров продолжит дорожать, а неформальные переговоры с бизнесом не дадут результата, то Кабмин может снова закрутить гайки, вернув регулирование стоимости ряда соцтоваров. Хотя это и не рыночный способ, однако он может быть использован, как показательная забота о самых бедных слоях населения", - сказал нам Охрименко.

Что регулировали

Согласно постановлениям Кабмина №1548 от 1996 г. и №656 от 2007 г. запрещалась торговая надбавка выше 15% на социально значимые виды продтоваров. К ним относились: мука, хлеб простой рецептуры, макаронные изделия отечественного производства из нетвердых сортов пшеницы, крупы, сахар, говядина, свинина с костями, мясо птицы в тушках, колбасы вареные 1 сорта (не высшего), молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, масло сливочное жирностью 72%, творог жирностью 9%, яйца куриные, подсолнечное масло. Если вернуть соцрегулирование, возможно удешевление соцпродуктов на 5-10%. Больше всего подешевеет мясо: свинина с костями - на 8-10 грн/кг, или до 68-70 грн/кг, курятина в тушках - на 4-5 грн/кг, или до 45-47 грн/кг.

Источник: from-ua.com