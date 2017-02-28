Украина закупит подержанные корабли Запада

28.02.2017 14:20

Аннексия Крыма не прошла бесследно для украинского имущества, оставленного на полуострове. Оккупанты используют оставленные в Крыму украинские корабли, как доноры для своей техники. Об этом рассказал командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в эфире «5 канала», передает интернет-издание «Информат».

По его словам, украинские корабли стоят отдельно, оккупанты выделили их как технику иностранного государства, но их раскомплектовывают.

«Мы имеем определенные данные, по коэффициенту готовности Черноморского флота, как видите, у них постоянно курсирует «сирийский экспресс». Большие десантные корабли постоянно идут на переход моря. И тот же наш «Константин Ольшанский», такой же проект как 775, он используется как корабль-донор. Те же «Тернополь», «Луцк» используются для их малых противолодочных кораблей, тех, которые сейчас несут, как говорят, вахту в районе наших газовых месторождений», — сообщил Воронченко.

В то же время командующий ВМС уверен, что дипломатическими усилиями, усилиями международного сообщества удастся найти вариант решения этой проблемы. Или компенсацией в денежном эквиваленте, или же возвращение кораблей, но в таком составе, в котором они были.

Кроме того, Игорь Воронченко сообщил, что Минобороны Украины рассматривает возможность покупки на вторичном рынке Запада военных кораблей.

По его информации, корабли Украина может получить по специальным схемам оплаты.

«Группы (переговорщиков от Украины – ред.) выезжали. Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу», — рассказал Воронченко.

Он отметил, что страны-партнеры Украины «рассматривают этот вопрос как перспективный».

По его словам, Украина – транзитное государство, которое должно гарантировать безопасное плавание всех судов по Черному морю, и одним тральщиком «Геническ» тут не обойтись. Поэтому сейчас решается вопрос о приобретении минно-трального комплекса.

«Было рассмотрено несколько вариантов, мы приняли решение, что за тот ресурс, который есть у нас, мы сможем купить себе минно-тральный комплекс. То же самое прорабатывается по приобретению кораблей прибрежной зоны», — сообщил Воронченко.