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БПП готовится избить НАБУ
Хотите шекспировских страстей? Эпическая, если не сказать анекдотическая история — прямо на наших глазах. И она, несомненно, приведет к печальным последствиям. Вплоть, до досрочных выборов и/или спешных переформатирований Кабмина и АП. Насколько я понимаю, ключевые посольства в полных составах находятся на рабочих местах и в онлайн/режиме транслируют шокированным работодателям в Вашингтоне/Берлине/Париже/Брюсселе наш баттл. Все ведь понятно уже…
Еще вчера человек/Насиров (шеф налоговиков) реально имел широкие полномочия, в том числе и силовые. Как следствие, «своим» — льготы и отстрочки (правда, часть отстроченх денег шла на обязательные политические выплаты), «чужим» — проверки, репрессии и существенные изъятия денежной массы.
Какие именно?
Не сомневаюсь, что детально об этом способен рассказать… Евгений Е.Бамбизов, начальник департамента по работе с большими плательщиками и автор безупречных схем. Так или иначе, премиальным корпоративным бенефициаром «Насиров/стиль» считался бизнес БПП…
И вот антикоррупционное бюро — дорогое, глупое, неэффективное — решилось на крутую провокацию. Неподготовившись надлежащим образом, ребята рискнули задержать самого Насирова. И если бы Насиров стоически перенес активность набушников. Молча выслушал их. А после — его адвокаты — по судам разнесли претензии в пух и прах…
Но нет. Разыгрывается совсем глупейший сценарий. И причина этого — сдавшие нервы у кое-кого Главного. Спецы НаБУ, сомневаясь в непредвзятости Феофанических врачей, начинают траспортировку Насирова, уже кстати изгнанного хитрым Гройсманом, в Институт кардиологии.
А там их встречает мобилизованный и накрученный десант бпп-шников во главе с Загорием, которые готовятся…. штурмовать набушников. Изумительный 2017 год.
Параллельно, медиа под завязку насыщаются «креативным» слоганчиком: «Насиров — это честь, слава и профессионализм наших налогов, а потому не позволим злу-НаБУ его уничтожить!» Наиболее ретивые нардепы вообще требуют фракционного обращения к президенту и премьеру в защиту Романа Михайловича.
Три предварительных вывода.
Первый: ключевая «партия власти» всерьез и публично атакует… официальный государственный силовой орган. И? Кто и что контролирует?
Второй: Насиров реально является носителем критически важной информации — структурированной, системной, платежной. И это не детские «пленки Онищенко». Психологически же (и это кое-кто хорошо понял) Насиров крайне слаб. Стоит ему попасть в реальный оборот и Пандора обзавидуется… Отсюда супер/задача: вломить набушникам, отбить человека и… спрятать. О способах «спрятать» как нибудь отдельно.
И третий: кое-кто (В.Б.Гройсман) появил недюжинную ушлость и выскочив из-за спины у начальника, выжал из ситуации максимум профитов себе…
Источник informat.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, коррупция, Гройсман, НАБУ
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