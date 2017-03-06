Гражданство Насирова: у НАБУ появились доказательства

06.03.2017 21:40

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт наличия гражданства Великобритании у отстраненного руководителя ГФС Романа Насирова

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы НАБУ.

«Председатель Государственной фискальной службы, которого НАБУ подозревает в нанесении ущерба государству на сумму свыше 2 млрд грн, имеет гражданство Великобритании», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, соответствующая информация была официально предоставлена Национальным агентствов по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Сегодня НАБУ получило письмо от NCA, в котором идет речь о том, что глава ГФС — обладатель британского паспорта с мая 2012 года.

Как писала Politeka, по мнению посла ЕС в Украине, что эта история с Романом Насировым является еще одним аргументом в пользу создания антикоррупционного суда.