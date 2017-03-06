Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гражданство Насирова: у НАБУ появились доказательства

06.03.2017 21:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гражданство Насирова: у НАБУ появились доказательства

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт наличия гражданства Великобритании у отстраненного руководителя ГФС Романа Насирова

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы НАБУ.

«Председатель Государственной фискальной службы, которого НАБУ подозревает в нанесении ущерба государству на сумму свыше 2 млрд грн, имеет гражданство Великобритании», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, соответствующая информация была официально предоставлена Национальным агентствов по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Сегодня НАБУ получило письмо от NCA,  в котором идет речь о том, что глава ГФС — обладатель британского паспорта с мая 2012 года.

Как писала Politeka, по мнению посла ЕС в Украине, что эта история с Романом Насировым является еще одним аргументом в пользу создания антикоррупционного суда.



Теги: политика, Донбасс, НАБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх