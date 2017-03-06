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Насколько сократились денежные резервы Украины

06.03.2017 21:17
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Насколько сократились денежные резервы Украины

С начала 2017 Международные резервы Украины сократились на 79,63 миллионов долларов

Как сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка, однако вместе с тем в прошлом месяце они увеличились на $15 млн и по состоянию на 1 марта составляли $15,46 млрд.

Согласно сведениям регулятора,  растущее предложение экспортной выручки на межбанке поспособствовало наполнению резервов. Это дало возможность НБУ активизировать операции на валютном рынке, по результатам которых чистая покупка валюты составила $80,9 млн.

В том числе Нацбанком в феврале было куплено $133,6 млн, из которых $33 млн во время интервенций в форме запроса лучшего курса, продано — $52,7 млн, из которых $10 млн во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

Как сообщают в НБУ, на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте было направлено $62,4 млн, в том числе $43,4 млн для обслуживания и погашения номинированных в иновалюте облигаций внутреннего государственного займа.

Платежи правительства и НБУ в счет МВФ составили $66,5 млн. На данный момент уровень резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта.



Теги: Украина, Донбасс, деньги
 
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