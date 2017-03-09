Обстрел авто в Киеве: СМИ выяснили личность убитого бизнесмена

09.03.2017 09:30

Жертвой резонансного происшествия в одном из районов Киева оказался одесский бизнесмен

Как сообщает Politeka, такую информацию получило издание «Обозреватель», которое, впрочем, не раскрывает ее источник.

По его данным, погибшим в результате нападения в Голосеевском районе Киева является бизнесмен Александр Ряжев, который получил сразу четыре огнестрельных ранения. Скончался он по пути в больницу.

Ряжев появлялся раньше в СМИ в негативном свете, как арендатор одесского пляжа «Зебра», персонал которого часто нападал на посетителей.

Что касается детей, который были с ним в авто, то издание пишет, что это были пятилетний сын Дмитрий и 8-летняя дочь Анастасия. Жил же Ряжев на ул. Антоновича, 140.

СМИ также считает, что целью был именно бизнесмен, поскольку почти все выстрелы пришлись на водительское место, а дети получили несмертельные ранения.

Как сообщала Politeka, полиция рассказала, что по автомобилю, в салоне которого находился один взрослый и двое детей, выпустили по меньшей мере шесть пуль, вероятно, из пистолета Макарова.