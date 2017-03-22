Милонов грозит санкциями комитету «Евровидения» в Украине

22.03.2017 22:34

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") заявил, что будет ходатайствовать о включении в российский санкционный список всех лиц, принимающих участие в организации конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что служба запретила въезд на территорию страны на три года участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой.

Комментируя решение СБУ, он отметил, что Украина продолжает поражать своей циничностью. "Уверен, что решение по нашей артистке принималось на уровне самого президента Порошенко и его ближайших приспешников. Цель этого сугубо одна — исподтишка, подленько, трусливо унизить Россию", — сказал собеседник агентства.

"Такие действия Украины не должны оставаться без ответа. Как депутат, член международного комитета, буду ходатайствовать о включении в российский санкционный список всех лиц, кто принимает участие в организации этого конкурса на территории Украины", — пояснил Милонов.

Он добавил, что готов организовать сбор подписей среди депутатов Госдумы и регионов за введение санкций против украинского оргкомитета "Евровидения".

Источник from-ua.com