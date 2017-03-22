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Россия ввела ограничения на денежные переводы в Украину

22.03.2017 13:40
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Россия ввела ограничения на денежные переводы в Украину

Данная инициатива направлена на устранение негативных последствий запрета российских платежных систем в Украине. Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон, согласно которому в Украину запрещаются переводы денег через иностранные платежные системы, передает РИА Новости.

Согласно новому закону, который вступит в силу через месяц после его опубликования, если против российских платежных систем будут введены санкции, трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Сообщается, что данная законодательная инициатива направлена на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины.
Напомним, в октябре 2016 года Национальный банк Украины обязал украинские банки и небанковские учреждения отказаться от российских платежных систем из-за введения соответствующих санкций.

Таким образом, введен запрет на российские платежные системы. Вводится запрет на осуществление деятельности в Украине платежных систем "Золотая Корона", "Колибри" (ранее – "Блиц"), "Международные денежные переводы ЛИДЕР", "Юнистрим", Anelik и Blizko.

Источник segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, банки, платежная система
 
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