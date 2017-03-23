- Поліцейські вже знають ім’я убивці Вороненкова – ЗМІ16:45
- Убийца Вороненкова скончался на операционном столе16:28
- Політолог спрогнозував головні наслідки убивства Вороненкова16:20
- Схема щодо перевиборів провалилася: що політики придумали натомість16:00
- Песков надеется, что к Киеву вернется здравый рассудок и Самойловой разрешат въезд в Украину15:48
- Приехали: столичное метро может закрыться15:30
- Вбивство Вороненкова: з’явилася реакція Порошенка15:15
- Опубликовано шокирующее ВИДЕО с места убийства Вороненкова15:00
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»14:45
- Убийца Вороненкова находится в больнице14:30
Поліцейські вже знають ім’я убивці Вороненкова – ЗМІ
Поліції вже відомо ім'я вбивці Дениса Вороненкова. Про це передає replyua.net з посиланням на українські ЗМІ. Зокрема, Юрій Луценко, очільник ГПУ, під час сьогоднішнього брифінгу повідомив, що у вбивці Вороненкова при собі був паспорт громадянина України. «Зараз ми перевіряємо чи були вони справжніми», - уточнив генпрокурор.
Разом з тим, кореспонденти «Обозревателя» з посиланням на власні неназвані джерела повідомили, що кілер - чоловік 1988 року народження, якого розшукують правоохоронці Дніпра за підозрою в скоєнні злочинів відразу за двома статтями Кримінального кодексу - за фіктивне підприємництво і легалізацію отриманих злочинним шляхом доходів.
Кілер стріляв в екс-депутата Державної думи РФ, який нещодавно отримав українське громадянство, коли Вороненков виходив з Палас-готелю, розташованого на бульварі Шевченка в одному кварталі від Хрещатика. Керівник київської поліції Андрій Крищенко повідомив, що в Вороненкова потрапили 3 кулі - в голову і живіт. За інформацією Луценка, в екс-депутата Держдуми РФ потрапило 4 кулі - дві в обличчя і по одній в шию і живіт. Поранення були несумісні з життям, і Вороненков помер ще до приїзду карети швидкої допомоги.
Теги: Донбасс, убийство, полиция
- Кужель: Прилетая в Донецк, я с содроганием спускаюсь на этот асфальт
- Убийца Вороненкова находится в больнице
- Тарута: Янукович не был заинтересован в убийстве Щербаня
- Опубликовано шокирующее ВИДЕО с места убийства Вороненкова
- Вбивство Вороненкова: з’явилася реакція Порошенка
- Захарченко отказался комментировать заявление Москаля об убийстве донецким депутатом человека
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Нардеп из Донецка Наталья ВЕСЕЛОВА: «Нам нужно стать максимально сильными, РЕАЛЬНО независимыми»08:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В Донецке возле детского сада взорвали гранату20:50
- Работник прокуратуры Донецкой области попался на валютной взятке20:15
- В «ДНР» и «ЛНР» собираются провести «национализацию» пустующих квартир, чтобы заселить в них российских наемников 19:25
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО 19:00
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди17:23
- Поліцейські вже знають ім’я убивці Вороненкова – ЗМІ16:45
- Убийца Вороненкова скончался на операционном столе16:28
- Політолог спрогнозував головні наслідки убивства Вороненкова16:20
- Схема щодо перевиборів провалилася: що політики придумали натомість16:00
- Песков надеется, что к Киеву вернется здравый рассудок и Самойловой разрешат въезд в Украину15:48
- Приехали: столичное метро может закрыться15:30
- Вбивство Вороненкова: з’явилася реакція Порошенка15:15
- Опубликовано шокирующее ВИДЕО с места убийства Вороненкова15:00
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»14:45
- Убийца Вороненкова находится в больнице14:30
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети 08:13
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму
- Бойцы ВСУ будут уничтожать врага новым оружием – фото, видео