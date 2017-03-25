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У СБУ сегодня большой юбилей
Сегодня, 25 марта 2017, Службе безопасности Украины исполняется 25 лет. В связи с этим на сайте ведомства обнародовано обращение руководства СБУ.
"25 марта 1992 года начался отсчет динамичного и сложного становления специальной службы независимого Украинского государства. С того времени прошло 25 лет, которые навсегда останутся в истории Украины как период возрождения и утверждения независимого государства, которые стали испытанием для украинского народа на способность суверенности и самоопределения, а для украинской спецслужбы – испытанием на способность их защитить", – говорится в поздравлении главы СБУ Василия Грицака.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние годы СБУ превратилась в эффективный боевой организм.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, юбилей, СБУ, Порошенко
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