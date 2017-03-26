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Россия сможет принять участие в Евровидении, но при одном условии

26.03.2017 10:08
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Россия сможет принять участие в Евровидении, но при одном условии

Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Киеве, только при условии, что представит участника, не имеющего проблем с украинским законодательством. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Кириленко добавил, что Киев «надеется на такой подход со стороны России», передает «Эхо Москвы».

Историю вокруг участия РФ в песенном конкурсе он назвал провокацией Москвы.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы „Евровидения“, — заявил украинский политик. — В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством». В таком случае проблема, которую так активно обсуждают СМИ, будет решена", - подчеркнул Кириленко.


Фото: ura.ru

Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, условия жизни, участие
 
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