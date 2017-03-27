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Убийца Вороненкова был пророссийски настроенным фашистом – Геращенко
По словам нардепа, при вербовке российские спецслужбы используют ненависть к Украине, желание жить в русском мире и материальную составляющую
Убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов был скинхедом. Об этом в интервью "Новой газете" рассказал народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.
"Вообще Паршев был пророссийски настроенный фашист", – сказал он.
И продемонстрировал на своем телефоне фотографию татуировки на чьей-то окровавленной ноге. На татуировке изображен человек, возможно, воин, и написано "Jarl". Геращенко утверждает, что это фото простреленной ноги киллера и что на татуировке "четко фашистская символика".
Также Геращенко рассказал, по какой схеме российские спецслужбы вербуют людей в Украине.
"Тут четкая форма: вербуются граждане Украины, которые ненавидят Украину. Мотивация – ненависть к Украине, желание жить в русском мире и, естественно, материальная составляющая. Дальше этим гражданам выдаются задачи на убийства, теракты и диверсии", – рассказал он.
Известно, что убийца Вороненкова был задержан в результате ранения после перестрелки. Однако спустя несколько часов он умер в больнице от полученных ранений. Сначала выяснилось, что он гражданин Украины, после чего в СМИ всплыла информация, что его зовут Павел Паршов. В МВД и СБУ подтвердили, что нападавший – уроженец Севастополя Павел Паршов. По данным Единого реестра судебных решений, мужчину объявили в розыск в 2011 году за фиктивную предпринимательскую деятельность и мошенничество.
Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Паршов в начале 2015 года перешел пешком украинскую границу с Беларусью, а оттуда направился в Россию, где обучался в школе диверсантов. По данным Геращенко, после подготовки Паршов был заброшен в Украину, где вступил в Нацгвардию.
Источник: segodnya.ua
Теги: политика, Донбасс, депутат, Киев, убийство, киллер
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