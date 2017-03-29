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В Раде решили избавиться еще от одного советского праздника

29.03.2017 10:10
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В Раде решили избавиться еще от одного советского праздника

Комитет Верховной Рады по социальной политике, занятости и пенсионному обеспечению рекомендует парламенту установить 2 мая рабочим днем, сообщает Обозреватель.
Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на проект новой редакции Трудового кодекса №1658, который готовится ко второму чтению.
Как отмечается, соответствующая поправка была подана депутатами от фракции "Народный фронт" Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и бывшим депутатом от НФ, ныне первым заместителем генерального прокурора Дмитрием Сторожуком.
Так, днем государственного праздника, в который не проводится работа, остается лишь 1 мая - Международный день солидарности трудящихся.
Остальные государственные и религиозные выходные дни комитет оставил, несмотря на предложения некоторых депутатов.
В частности депутат от фракции "Самопоміч" Ирина Подоляк предложила поправки, которыми предлагается отменить 8 марта, а 9 мая заменить 8 мая – Днем памяти и примирения.
Также комитет отклонил поправку Подоляк и еще ряда депутатов, которые предлагают установить выходными днями на Рождество 7 и 8 января.
Как писал "Обозреватель", в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях", авторы которого предлагают объявить выходным днем день рождения Тараса Шевченко - 9 марта, а 8 марта сделать рабочим днем



Теги: Донбасс, праздник, декоммунизация
 
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