Верховна Рада хоче заборонити аборти за бажанням жінки

30.03.2017 13:36

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який регламентує, що аборти можуть здійснюватися лише за медичними показаннями або в разі, якщо зачаття відбулося в результаті зґвалтування.

З такою ініціативою виступив народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Дмитро Голубов, пишет life.pravda.com.ua.

Законопроект №6239 пропонує внести відповідні зміни до деяких законодавчих актів.

Зокрема, із Цивільного кодексу пропонують виключити норму про те, що штучне переривання вагітності до 12 тижнів може здійснюватися за бажанням жінки.

Також регламентується, що за певних обставин (пряма загроза життю жінки, медичні показання та зґвалтування) аборт можливий в установах охорони здоров'я, якщо термін вагітності не перевищує 22 тижні.

Раніше така ініціатива мала місце у Польщі. Тоді країну сколихнула хвиля масових протестів проти законодавчої заборони абортів.

Страйкарі оголосили про свій спротив законодавству щодо абортів, оскільки Польський сейм відправив на доопрацювання проект закону про цілковиту заборону переривання вагітності, відкинувши пропозицію лібералізації дозволів на аборти.

Источник: http://from-ua.com