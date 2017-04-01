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Порошенко обнародовал свои доходы
01.04.2017 15:03
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2016 год 12 295 570 грн. Об этом сказано в информации Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают украинские СМИ.
Зарплата — 366 342 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 грн, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 грн. Наличные — 60 тысяч долл и 900 тысяч грн. Доход супруги украинского лидера Марины Порошенко за прошлый год — 75 тысяч грн.
Фото: donbass.ua/
Теги: Украина, Донбасс, президент, декларация, Порошенко, доходы
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