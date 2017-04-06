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Дебаты по безвизу в ЕП: Коллеги, мы только что прослушали выступления агентов Путина
Пророссийские депутаты в Европарламенте, а также представители неофашистов со всех сил принялись убеждать коллег в необходимости отказать Украине в предоставлении безвизового режима, выбирая, мягко говоря, смешные аргументы.
После того, как сорвать заседание, на котором обсудят украинский безвиз, не удалось при помощи пожарной сигнализации, пророссийские силы начали активно убеждать Европарламент в несообразности отмены виз для Украины. И тут в ход пошли излюбленные кремлевской пропагандой фразы и аргументы, пишет Русский еврей.
Европейские друзья Путина и неофашисты с пеной у рта принялись рассказывать о президенте-олигархе, офшорах, репрессиях и диктатуре, которые "царят" в Украине.
Так, представительница немецкой партии "Альтернатива для Германии", финансированной Россией Беатрис Фон Сторх принялась рассказывать о журналистах, которые, якобы попадают под пресс украинской хунты, про президента-олигарха с панамскими офшорами и прочие плоды воспаленной российской пропагандой фантазии. "В Украине президент - олигарх с панамскими документами. У них нет свободы слова, журналисты, критикующие президента, преследуются", - заявила она.
Эту же тему подхватил представитель французского "Национального фронта", которым руководит известная французская подружка Путина Марин Ле Пен. "Я категорически против, потому что я против Шенгена. Украинский президент Порошенко применяет пытки против всех, кто подозревается в сепаратизме. Они (украинская власть) действуют категорически против европейских правил", сказал представитель "Национального фронта" Жиль Лебертон.
Эстафету француза подхватил греческий неофашист от партии "Золотая звезда" Елефтериос Синадинос, который так и осталься внефракционным депутатом в Европарламенте, поскольку ни одна европейская партия, даже праворадикальная, не захотела видеть его в своем составе. Синадинос заявил, что в Украине отсутствует демократия, поскольку был свергнут президент Янукович, а при власти сейчас "фашисты".
Правда, все эти эпические послания были перечеркнуты короткой фразой итальянской евродепутатом Анной-Марией Корацца-Билдт.
"Коллеги, мы только что прослушали выступления агентов Путина в европейском парламенте", - заявила она под аплодисметы коллег.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европейский парламент, дебаты, безвизовый режим
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