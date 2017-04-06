Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине и кое о чем договорились

06.04.2017 11:35

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора 5 апреля обсудили конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба Белого дома, передает Гордон.

Отмечается, что Трамп и Меркель договорились тесно сотрудничать и координировать действия по этим и другим вопросам.

17 марта на совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме Меркель заявила, что президент США выразил поддержку минскому процессу.

3 апреля Меркель провела телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Франции Франсуа Олландом.

Порошенко заявил о продолжающихся обстрелах со стороны российских военных и боевиков на Донбассе, в том числе и с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля. Собеседники подтвердили важность дальнейшей работы над имплементацией Минских соглашений.

4 апреля канцлер Германии и президент Франции в телефонном режиме пообщались с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран договорились продолжить контакты в нормандском формате – с участием Украины, России, Франции и Германии.

Путин отметил важность синхронизации шагов в сфере безопасности и политического урегулирования, что, по мнению российского президента, должно "найти отражение" в "дорожной карте", которую сейчас готовят помощники глав государств нормандского формата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 6 апреля в Минске пройдет встреча помощников глав государств "Нормандской четверки".

Источник: http://from-ua.com