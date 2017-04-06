Выдача бесплатных лекарств: аптеки назвали новый срок

06.04.2017 09:40

Компенсация стоимости медпрепаратов для трех групп больных (реимбурсация), которую Минздрав запустил с 1 апреля, пока все же не заработала

По словам экспертов, пока бесплатные лекарства – «на бумаге», а фактическое возмещение препаратов стартует с опозданием, передает Politeka.

Согласно программе, астматики, диабетики второго типа и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут бесплатно в аптеках получить лекарственные средства из реестра ведомства.

Но дело в том, что правительство только 4 апреля обнародовало реестр бесплатных медикаментов. Аптекам понадобится несколько дней для закупки препаратов. Кроме того, необходимо время на заключение договоров с местными властями. В итоге проект заработает не раньше 10 апреля.

«Участники нашей ассоциации, а это более 25% розничного рынка, хотят принимать участие. Но пока нет информации с кем подписать договоры. Есть мелкие недочеты, которые тормозят запуск проекта, но он заработает обязательно», – говорит глава аптечной ассоциации Украины Владимир Руденко.

Но даже после улаживания всех недочетов к реимбурсации присоединятся не все аптеки.

По материалам «Сегодня».