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Украина поддерживает действия США в Сирии
07.04.2017 15:36
Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений сирийского режима, направленного против мирного населения. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передают украинские СМИ.
"Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлении режима, в частности против мирного населения", - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что любое применение химоружия, которое является одним из видов оружия массового уничтожения, - вопиющие нарушение международного права и военное преступление.
В МИД подчеркивают, что безнаказанность нарушителя международного права, который применяет химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлений с его стороны.
"Хроническое блокирование Россией работы СБ ООН является неприемлемым и должно получить надлежащую оценку. Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии", - говорится в заявлении.
Напомним, вооруженные силы США нанесли ракетный удар крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада утром в пятницу. Удар был нанесен в ответ на химическую атаку правительственных сил Асада в провинции Идлиб.
Фото: https://www.google.com.ua/
Теги: Украина, США, Донбасс, Сирия, поддержка
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