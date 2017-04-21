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В Киеве презентовали гимн Чемпионата мира по хоккею
Сегодня в Киеве состоялась презентация официального саундтрека Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди мужчин, который состоится в украинской столице с 22 по 28 апреля.
Издание "Интерфакс" сообщает, что оргкомитет ЧМ по хоккею в Украине выбрал в качестве гимна спортивного события новую композицию под названием "Чоловiча справа" Артема Бурбы и Юрия Грузинского (группа Social Classes).
Отмечается, что Бурба и Грузинский также являются создателями официального гимна Чемпионата Украины по баскетболу.
"Не знаю, как у нас это получается, но наши треки становятся если не официальными гимнами спортивных мероприятий, то, по версии журналистов, неофициальными саундтреками исторических событий. И если раньше это происходило ситуативно, то в случае с Чемпионатом мира по хоккею мы с Юрием поставили перед собой такую задачу осознанно", - отметил А.Бурба.
Фото: interfax.com.ua/
Теги: Донбасс, хоккей, Чемпионат мира, гимн
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