Указ Порошенко о запрете соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" может быть аннулирован 31 мая в Высшем административном суде

31.05.2017 12:40

Решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 о расширении санкций против России, в частности запрет сайтов группы Mail.Ru, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", может быть отменено Высшим административным судом Украины. Сегодня, 31 мая, в 16:00.

Высший административный суд Украины рассмотрит иск о признании неправомерным и отмене указа президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 о расширении санкций, связанных с агрессией Россией в отношении Украины.

Об этом свидетельствует постановление суда в Едином реестре судебных решений.

Известно, что истец просит признать недействительными несколько пунктов решения СНБО, в частности, касающиеся запрета сайтов группы Mail.Ru, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Источник dialog.ua