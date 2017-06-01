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Київ просить Вашингтон надати летальну зброю
Українська влада просить Сполучені Штати Америки надати летальне озброєння, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Інформацію про це оприлюднило інформаційне управління апарату ВРУ. Зокрема, відомо, що очільниця комітету, що опікується закордонними справами, Ганна Гопко мала зустріч з американським сенатором Корі Ентоні Букером. Представництво українського парламенту зауважило, що під час зустрічі двох посадовців українська сторона зосередила увагу на необхідності проведення реформи військової сфери, зокрема, це стосується питання освіти для військових кадрів та підвищення рівня кваліфікації військових. Однак водночас Україна черговий раз звернулася до США з проханням надати летальне озброєння. Крім того, в розмові з сенатором, Гопко обговорила тему енергетичної безпеки і при цьому підкреслила важливість того, щоб не допустити будівництво газопроводу «Північний потік-2».
Варто нагадати, що в попередньому проекті бюджету США на 2018 рік вперше передбачається можливість надання Києву летальної зброї.
Теги: Украина, США, Донбасс, Вашингтон, летальное вооружение
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