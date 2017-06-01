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Владимир Гришко нашел в Китае "дочь"
У Владимира произошла судьбоносная встреча с талантливой китаянкой
Украинский тенор Владимир Гришко, уже несколько месяцев гастролирует по Китаю со своей новой концертной программой "Ты – моя мелодия", которую презентует в Киеве в октябре. Не так давно в Пекине у Владимира произошла судьбоносная встреча с талантливой китаянкой, которую Гришко захотел удочерить.
"После концертов ко мне часто подходят молодые исполнители из Китая, солисты оперных театров и просто молодежь, они хотят ходить ко мне на вокальные мастер-классы. Так получилось и в этот раз. После концерта в Шанхае, организаторы попросили меня прослушать молодую талантливую девушку по имени Ю Син. Она – круглая сирота, живет в Пекине, учится в университете на вокальном факультете и мечтает стать педагогом по вокалу, в Китае это очень престижная профессия. Я был поражен ее талантом, проникся к ней отцовскими чувствами и захотел ее удочерить. Голос Ю Син напомнил мне голос непревзойденной украинской певицы Евгении Мирошниченко", – рассказывает Владимир.
На этом концерте дети умудрились растрогать украинского тенора: они преподнесли ему портрет китайского политического лидера – Мао Цзэдуна.
Рассказал Гришко и о праздниках. Не так давно в Китае проходил фестиваль лодок-драконов (Dragon Boat Festival). Принято считать, что это празднество помогает местным жителям отогнать злых духов. Все китайцы дружно готовят главное национальное блюдо – рисовые голубцы с разными начинками, с яйцом, мясом, арахисом и грибами, которые заворачивают в листья бамбука.
А еще Владимир поразил местных жителей ездой на автомобиле: "В Китае водить машину сложно даже опытному водителю, мало кто учится в автошколе, а постовым на дороге даже в голову не придет остановить водителя и попросить права. Но передвигаться из города в город необходимо, потому мне пришлось убедить организаторов разрешить мне ездить самому, без водителя. Мне пошли навстречу. Хотя иногда приходится непросто. Основную трудность составляют мопеды, в Китае их миллионы, ездят они кто как хочет, иногда на одном мопеде может быть несколько человек с маленькими детьми. Но, кажется, у каждого из участников этого экстремального движения, срабатывает какое-то внутреннее "шестое чувство", которое позволяет машинам и байкам не попадать в аварии", – уверяет Владимир Гришко.
Теги: Донбасс, Китай, Владимир Гришко, дочь
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