ИС: в "лнр" кадровый голод - наемники из РФ не спешат на Донбасс

02.06.2017 18:26

По данным группы "ИС", в штабе «2-го АК ЛНР» состоялось совещание с участием представителей руководства «МО ЛНР» по вопросу комплектования ряда частей и подразделений «армейского корпуса».

Ряд командиров высказали претензии командованию и органам комплектования относительно качества направляемого на эти цели «человеческого ресурса».

Приводились множественные примеры поступления на службу граждан с хроническими заболеваниями, крайне неудовлетворительными морально-деловыми качествами, низким уровнем элементарной грамотности и асоциальным поведением.

На что представители руководства «МО ЛНР» заявили, что российское военное руководство, несмотря на все просьбы руководства «ЛНР», не принимает меры по обеспечению «2-го АК ЛНР» достаточным количеством «кандидатов на службу» из числа граждан РФ с необходимыми профессиональными навыками и морально-психологическими качествами. В то время как «ресурс» из числа местных жителей, желающих проходить «службу», крайне ограничен, а потому необходимо работать с теми «кандидатами», которые есть в наличии.

ИС