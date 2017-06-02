ИС: в "лнр" кадровый голод - наемники из РФ не спешат на Донбасс

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По данным группы "ИС", в штабе «2-го АК ЛНР» состоялось совещание с участием представителей руководства «МО ЛНР» по вопросу комплектования ряда частей и подразделений «армейского корпуса».
Ряд командиров высказали претензии командованию и органам комплектования относительно качества направляемого на эти цели «человеческого ресурса».
Приводились множественные примеры поступления на службу граждан с хроническими заболеваниями, крайне неудовлетворительными морально-деловыми качествами, низким уровнем элементарной грамотности и асоциальным поведением.
На что представители руководства «МО ЛНР» заявили, что российское военное руководство, несмотря на все просьбы руководства «ЛНР», не принимает меры по обеспечению «2-го АК ЛНР» достаточным количеством «кандидатов на службу» из числа граждан РФ с необходимыми профессиональными навыками и морально-психологическими качествами. В то время как «ресурс» из числа местных жителей, желающих проходить «службу», крайне ограничен, а потому необходимо работать с теми «кандидатами», которые есть в наличии.
ИС
Теги: Россия, Донбасс, ЛНР, АТО
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