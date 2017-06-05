Поклонська розповіла про кримінальну справу, у якій фігурував Кличко

05.06.2017 13:11

Колишній український прокурор, депутат Державної Думи від анексованого Росією Криму Наталя Поклонська під час інтерв'ю журналістам одного з видань розповіла, що під час роботи в ГПУ вела кримінальну справу, в якій фігурував мер Києва Віталій Кличко, передає replyua.net. За словами Поклонської, вона вела кримінальне провадження у справі про вчинення умисного вбивства Андрія Нечепуренка.



«Потерпілий працював в великому комплексі відпочинку і спорту в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області, власником якого є Кличко», - сказала вона. Наталя Поклонська додала, що в справі спочатку було приховування факту злочину: сфальсифікована судово-медична експертиза, не встановлена причина смерті через множині ушкодження похованого трупа, одяг і речові докази знищені.



«Ми приїжджали туди з обшуком. Було проведено огляд котеджів, які належать братам Кличкам. Я була старшим процесуальним керівником у кримінальній виробництву. Ми ексгумували труп, призначали нову судово-медичну експертизу. Вона була майже готова, однак стався державний переворот », - зазначила вона. За її словами, перед тим, як повернутися до Криму, вона здала всі матеріали і речові докази, вилучені в рамках розслідування. «Я вважаю, що тепер це кримінальне провадження десь втрачено, забуте. Але прийде час, коли його відновлять », - вважає Поклонська.