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Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе

24.06.2017 17:50
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Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе

Введение специального режима на востоке страны также предполагает и смену руководства, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua и Sundaynews.

На данный момент операцией руководит Служба безопасности Украины. В случае утверждения законопроекта будет создан оперативный штаб, который возглавит Порошенко.

Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных.

Порошенко уже призвал США к более активному участию в урегулировании конфликта на Донбассе.

Источник: newsoboz.org



Теги: США, Донбасс, операция, Порошенко
 
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