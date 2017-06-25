В Украине растет безработица среди экономически активного населения

25.06.2017 21:30

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет увеличился с 9,9% в I квартале 2016 года до 10,1% в I квартале 2017 года.

Об этом говорится в данных Госстата.

Как отмечается, по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в I квартале 2017 составила 15,9 млн человек, а количество безработных — 1,8 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года уменьшился на 0,4 п.п. и составил 55,2%, а среди населения трудоспособного возраста — на 0,1 п.п. и 63,3% соответственно.

Источник: minfin.com.ua