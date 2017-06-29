Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение

29.06.2017 16:56

Медики назвали единственное спасение от смертельной эпидемии, которая свирепствует в Украине

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Оксаны Сивак, болезнь можно предупредить — вакцинация единственный надежный и безопасный способ профилактики.

«Вакцины в достаточном количестве», — отмечает заместитель министра здравоохранения.

Сивак также сообщила, что корь уже забрала одну детскую жизнь. В Одессе заболела корью и умерла от осложнений (тяжелой пневмонии) маленькая четырехлетняя девочка. Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не смогли.

«Заболеваемость корью растет», — констатирует Сивак.

Ранее Минздрав сообщал, что по меньшей мере в двух областях корь уже свирепствует —

в Ивано-Франковской и Одесской областях. Там заболели уже 392 и 267 человек соответственно.

Отметим, заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета. Передается корь воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет в среднем 10 дней. Основными симптомами являются высокая температура, насморк, кашель, сыпь, иногда рвота и понос. Часто осложняется пневмонией.

Источник: Politeka