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В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
По словам женщины, ей сын последний раз звонил 30 мая текущего года. Он рассказал, что службой доволен и не озвучил никаких намерений расторгнуть контракт. Женщина заявляет, что ее сын все еще является действующим российским военным, он находится на службе в рядах ВС РФ, а в мае ему было присвоено звание ефрейтора, о чем Агеев своей матери сообщил лично, передает "Диалог.UA".
Издание "Новая газета" опубликовало обращение депутата Бориса Вишневского, оно адресовано министру обороны России. Со ссылкой на заявление матери взятого в плен бойцами ВСУ российского военного Виктора Агеева, в обращении сказано о том, что по окончании срочной службы мужчина подписал контракт и уехал для прохождения службы в в/ч, дислоцирующуюся в Батайске Ростовской области. Это произошло 18 марта текущего года. Из части Агеев регулярно звонил матери, а 4 мая 2017 года женщина получила присланную сыном копию приказа о том, что ему присуждено звание ефрейтора.
После 30 мая Агеев перестал звонить матери, она тогда обратилась за разъяснениями о судьбе сына в районный и краевой военкоматы, но там сделали вид, что ничего не знают. Добавим, что Агеев в составе вражеской ДРГ "ЛНР" был задержан украинскими военными 24 июня после боя под Желобком. В российском Минобороны после произошедшего как всегда заявили, что Агеев не имеет к ним никакого отношения, поскольку еще в 2016 году "уволился в запас".
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Ростовская область, ЛНР, АТО, ВСУ
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