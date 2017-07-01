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Порошенко отказался разблокировать "ВКонтакте" в Украине

01.07.2017 11:50
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Порошенко отказался разблокировать "ВКонтакте" в Украине

Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом на петицию о разблокировке "ВКонтакте". Об этом сообщается на его официальном сайте.

Петиция об отмене блокировки соцсети "ВКонтакте" создана 16 мая и к настоящему времени набрала более 25 тысяч подписей.

"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", - подчеркивается в петиции.

Однако президент Украины отказался следовать совету обратившихся к нему украинцев.

"Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. 

Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", - отмечается в ответе.

 реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", - подчеркивается в петиции.

Однако президент Украины отказался следовать совету обратившихся к нему украинцев.

"Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. 

Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", - отмечается в ответе.

Порошенко объяснил свой отказ защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента "групп смерти"

Источник: sundaynews.info

 


Теги: Донбасс, ВКонтакте, отказ, Порошенко, петиция
 
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