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Порошенко отказался разблокировать "ВКонтакте" в Украине
Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом на петицию о разблокировке "ВКонтакте". Об этом сообщается на его официальном сайте.
Петиция об отмене блокировки соцсети "ВКонтакте" создана 16 мая и к настоящему времени набрала более 25 тысяч подписей.
"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", - подчеркивается в петиции.
Однако президент Украины отказался следовать совету обратившихся к нему украинцев.
"Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием.
Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", - отмечается в ответе.
реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", - подчеркивается в петиции.
Однако президент Украины отказался следовать совету обратившихся к нему украинцев.
"Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием.
Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", - отмечается в ответе.
Порошенко объяснил свой отказ защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента "групп смерти"
Источник: sundaynews.info
Теги: Донбасс, ВКонтакте, отказ, Порошенко, петиция
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