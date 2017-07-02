Применили силу: в ВСУ рассказали подробности задержания двух ФСБшников возле Крыма

02.07.2017 22:30

Бойцы 56 отдельной мотопехотной бригады в ночь на 30 июня задержали двух сотрудников ФСБ РФ на админгранице с оккупированным Крымом с применением приемов рукопашного боя.

Об этом сообщил военнослужащий бригады Юрий Емельянов на своей странице в Facebook.

По его словам, в 01.00 30 июня в районе косы Малой, в Перекопском заливе со стороны временно оккупированной АР Крым на территорию материковой части Украины приблизился катер на воздушной подушке с бортовыми опознавательными знаками вооруженных сил России.

На расстоянии примерно 400 метров от уреза воды, на расстоянии 200 метров от береговой линии наблюдалось мерцание карманного фонаря.

По его словам при прочесывании территории косы Малой личным составом подразделения примерно в 01.58 в низине в кустарнике были обнаружены неизвестные лица, которые после применения приемов рукопашного боя бойцами были задержаны.

С помощью прибора ночного видения была найдена резиновая лодка и 2 мобильных телефона и личные вещи в спортивной сумке.

Военный добавил, что служащие Государственной пограничной службы прибыли на место происшествия только через час после задержания неизвестных лиц.

"Таким образом, бойцами 56 бригады были остановлены мероприятия страны-агрессора по разведке на территории Украины", – написал Емельянов.

Источник: segodnya.ua