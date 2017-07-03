Массовое отравление суши: количество пострадавших может возрасти

03.07.2017 08:30

Киевлян предупреждают, количество пострадавших от отравления суши может возрасти на этой недели

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

По его словам, только за неделю в столице зафиксировали 34 случая острой кишечной инфекции у посетителей одного из ресторанов, где подают суши и роллы.

«Госпитализировано 24 человека. Их состояние средней тяжести. Скорее всего, это сальмонеллезная инфекция, инкубационный период которой от 7 до 14 дней. Поэтому мы можем еще наблюдать рост этой вспышки на этой неделе. Носителем заболевания могли стать не продукты, а персонал, который не соблюдал элементарные нормы гигиены», — рассказал Рубан.

Напомним, первые жалобы на плохое самочувствие от горожан начали поступать с начала прошлой недели, а на День Конституции с острой кишечной инфекцией госпитализировали 16 человек. К четвергу заболевших было уже 23 человека (госпитализировали 20 пострадавших), в том числе и 13-летний ребенок, а к субботе число отравившихся достигло 34 человек. Все люди ели суши и роллы в одном из ресторанов на улице Дмитриевской и Петровке.

Оле Рубан сообщил, что Госпотребслужба уже проверила более 100 заведений — в 30% проверенных заведений были выявлены нарушения: продукты без документов, экономия кухонных площадей, несоблюдение технологического режима приготовления, испорченное оборудование, персонал, который не проходил медосмотр или имеет фиктивные медкнижки.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Сегодня