Российские военные нашли новый способ обогащения на Донбассе

03.07.2017 12:00

Военные с помощью махинаций учета личного состава наладили способ обогащения

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, махинации проходят у тактического звена 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК.

Там офицеры, с целью собственного обогащения, осуществляют сокрытие от высшего командования реальной численности военнослужащих.

«В частности, в отдельных воинских частях заведено двойная документация по учету личного состава. Денежное содержание погибших боевиков ( «мертвых душ») присваивается командирами и частично распределяется среди имеющегося личного состава в виде премирования, с требованием неразглашении указанного», — сообщают украинские разведчики.

Как писала Politeka, украинские разведчики во время спецоперации ликвидировали российского наемника командира диверсионно-разведывательной группы Александра Щерба, который был близким соратником Игоря Гиркин.

Позже у Александра Щербы было найдено при себе российское удостоверение личности.

Источник: Politeka