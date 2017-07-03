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Российские военные нашли новый способ обогащения на Донбассе

03.07.2017 12:00
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Российские военные нашли новый способ обогащения на Донбассе

Военные с помощью махинаций учета личного состава наладили способ обогащения

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины,  махинации проходят у тактического звена 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК.

Там офицеры, с целью собственного обогащения, осуществляют  сокрытие от высшего командования реальной численности военнослужащих.

«В частности, в отдельных воинских частях заведено двойная документация по учету личного состава. Денежное содержание погибших боевиков ( «мертвых душ») присваивается командирами и частично распределяется среди имеющегося личного состава в виде премирования, с требованием неразглашении указанного», — сообщают украинские разведчики.

Как писала Politeka, украинские разведчики во время спецоперации ликвидировали российского наемника командира диверсионно-разведывательной группы Александра Щерба, который был близким соратником Игоря Гиркин.

Позже у Александра Щербы было найдено при себе российское удостоверение личности.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Россия, Донбасс, военные
 
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