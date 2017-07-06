Трагедия на военных учениях: врачи борются за жизнь журналиста

06.07.2017 20:50

В Кривом Роге прошли учения военных в которых пострадал оператор местного ТВ

Согласно сообщениям, в съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор информационного портала «Первый Криворожский» Вячеслав Волк.

Он выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки. После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут, все, кто были на улице, услышали глухой хлопок.

Через несколько секунд после этого прозвучал звук, похожий на выстрел. В холл помещения забежали вооруженные автоматами люди. После из здания Саксаганского районного исполкома вышел военнослужащий и выкрикнул: «скорая где?».

Что конкретно произошло после того как журналиста завели в холл райсовета установит следствие.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на 1kr.ua