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Массовый расстрел в США: убийца остановился, когда у него закончились патроны. ВИДЕО

29.05.2017 10:53
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Массовый расстрел в США: убийца остановился, когда у него закончились патроны. ВИДЕО

В штате Миссисипи (США) злоумышленник застрелил 8 человек, среди которых заместитель местного шерифа. Об этом сообщает ВВС, передает Апостроф.

В сети было опубликовано видео со стрелком, которого задержала полиция.

Отмечается, что стрельба происходила в 3 различных местах последовательно. О соучастниках стрелка не сообщается. Мотивы стрелка на данный момент устанавливаются.

Злоумышленник также захватил в заложники 16-летнего парня. Заложника удалось освободить во время задержания стрелка.

Мужчина, которого местные журналисты называют Коре Годбольт, признался, что он намеревался совершить суицид, однако у него закончились патроны.

Отмечается, что задержанный якобы намеревался забрать детей у своей жены.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, трагедия, убийство, расстрел
 
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