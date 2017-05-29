Массовый расстрел в США: убийца остановился, когда у него закончились патроны. ВИДЕО

29.05.2017 10:53

В штате Миссисипи (США) злоумышленник застрелил 8 человек, среди которых заместитель местного шерифа. Об этом сообщает ВВС, передает Апостроф.

В сети было опубликовано видео со стрелком, которого задержала полиция.

Отмечается, что стрельба происходила в 3 различных местах последовательно. О соучастниках стрелка не сообщается. Мотивы стрелка на данный момент устанавливаются.

Злоумышленник также захватил в заложники 16-летнего парня. Заложника удалось освободить во время задержания стрелка.

Мужчина, которого местные журналисты называют Коре Годбольт, признался, что он намеревался совершить суицид, однако у него закончились патроны.

Отмечается, что задержанный якобы намеревался забрать детей у своей жены.

Источник: http://from-ua.com