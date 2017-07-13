Последние новости раздела
- Луценко зробив заяву з приводу справ проти Полякова та Розенблата08:26
- В России заявили, что один из главарей «республик» не доживет до Гааги08:15
- ГЛАВНЫЙ «ХОЛОСТЯК» УКРАИНЫ ЖЕНИЛСЯ07:50
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- Появился свежий прогноз по новому Майдану в Украине07:08
- На одесском пляже неизвестные выстрелили в двухлетнюю девочку22:19
- В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка21:44
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії20:47
- У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн19:21
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
Украинцы рискуют остаться без субсидий
13.07.2017 08:35
47 миллиардов гривен, которые были заложены, закончились
Украинцы рискуют остаться без субсидий, если в бюджет не добавить денег, предупреждают в профильном парламентском комитете. 47 миллиардов гривен, которые были заложены, закончились. В Кабмине нашли еще 14. Но рассчитаться ими с поставщиками услуг не могут. Без одобрения депутатов, которые однажды уже провалили эти изменения в госбюджет. Сегодня их рассмотрят снова.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, финансы, субсидия
Читайте также:
- Как "МММ-2011" облагодетельствовала "нищую" пенсионерку
- Кредит МВФ радует не всех
- Апокалипсис не за горами, или Фальшивая арифметика финансовой пирамиды МММ-2011
- Госпредприятия выкачивают из Украины миллиарды долларов
- Трем украинцам отказано во въезде в ЕС из-за отсутствия обратных билетов
- Падение внешних рынков вызвало волну распродаж украинских акций
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России22:39
- В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка21:44
- На шахте «Иловайской» в «ДНР» горнякам не платят зарплату уже третий месяц21:19
- Специалисты из Германии провели энергомониторинг20:21
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»19:48
- У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн19:21
- В Мариуполе открылся летний читальный зал18:39
- В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи»18:16
- В Мариуполе задержали гостя с гранатами17:42
- Луценко зробив заяву з приводу справ проти Полякова та Розенблата08:26
- В России заявили, что один из главарей «республик» не доживет до Гааги08:15
- Хитрый ход: создатели "Игры престолов" снимали фейковые сцены, чтобы запутать папарацци08:05
- ГЛАВНЫЙ «ХОЛОСТЯК» УКРАИНЫ ЖЕНИЛСЯ07:50
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- Появился свежий прогноз по новому Майдану в Украине07:08
- В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России22:39
- На одесском пляже неизвестные выстрелили в двухлетнюю девочку22:19
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- Море продолжает исцелять…17:12
- «Донбасс» - певец Донбасса16:47
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО08:38
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву