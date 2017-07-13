Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцы рискуют остаться без субсидий

13.07.2017 08:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы рискуют остаться без субсидий

47 миллиардов гривен, которые были заложены, закончились

Украинцы рискуют остаться без субсидий, если в бюджет не добавить денег, предупреждают в профильном парламентском комитете. 47 миллиардов гривен, которые были заложены, закончились. В Кабмине нашли еще 14. Но рассчитаться ими с поставщиками услуг не могут. Без одобрения депутатов, которые однажды уже провалили эти изменения в госбюджет. Сегодня их рассмотрят снова.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, финансы, субсидия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх