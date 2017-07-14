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Лавров попросил Запад не ставить Украину перед выбором
Глава российского МИД намекнул на вред программы "Восточное партнерство"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва призывает западные страны не ставить Украину перед выбором "или-или" — либо она с ЕС, либо с Россией.
"Мы хотим, чтобы наши западные коллеги, которые выстраивают целый ряд своих программ, включая "Восточное партнерство", не ставили наших соседей, включая Украину и любые другие страны, перед выбором "или-или", — сказал Лавров.
Как известно,"Восточное партнерство" является политикой Евросоюза, имеет целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, выбор, Лавров, Запад
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