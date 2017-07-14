Лавров попросил Запад не ставить Украину перед выбором

14.07.2017 12:15

Глава российского МИД намекнул на вред программы "Восточное партнерство"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва призывает западные страны не ставить Украину перед выбором "или-или" — либо она с ЕС, либо с Россией.

"Мы хотим, чтобы наши западные коллеги, которые выстраивают целый ряд своих программ, включая "Восточное партнерство", не ставили наших соседей, включая Украину и любые другие страны, перед выбором "или-или", — сказал Лавров.

Как известно,"Восточное партнерство" является политикой Евросоюза, имеет целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств.

Источник: http://www.segodnya.ua