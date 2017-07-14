Політолог розповів, через кого Порошенко передавав гроші Трампу (відео)

14.07.2017 17:00

Політолог і економіст Олег Соскін розповів, яким чином проводився розрахунок з президентом США Дональдом Трампом за зустріч із президентом України Петром Порошенком

Про це Олег Соскін розповів в інтерв’ю Politeka.

Політолог упевнений, що дана зустріч носила виключно комерційний характер.

«У Трампа та його заступників є так звана модель, коли їм нецікава якась фігура, а фігура хоче з ними зустрітися. Тоді фігура наймає так зване лобістське агентство, а їх там ціла група, яка працює з адміністрацією президента США, і каже цьому агентству: «Я хочу зустрітися з президентом», — зазначив він.

За словами Соскіна подібні агентства шляхом переговорів визначають вартість такого роду зустрічі.

«Гроші потім надходять у фонд президента, на його майбутню кампанію, частина – лобістському агентству, частина – на зарплати, гонорари, частина – ще кудись. Ось така зустріч була у Павла Клімкіна, коли він їздив до США і зустрічався з Трампом. Така зустріч була і в Порошенка», — додав політолог.

Нагадаємо, 20 червня Порошенко після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом також поспілкувався з державним секретарем Рексом Тіллерсоном. На зустрічі Порошенко і Тіллерсон «скоординували позиції щодо припинення російської агресії на Донбасі і повернення Криму».

Крім того, Порошенко провів зустріч з міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Вони, в першу чергу, обговорили російську агресію на Донбасі, включаючи регулярні дії Москви і підконтрольних бойовиків зі зриву процесу мирного врегулювання. Меттіс, чиє прізвисько «Скажений пес», в свою чергу заявив, що повністю підтримує Україну і санкційний тиск на Росію.

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Джерело: Politeka