- Порошенко пообещал увеличение пенсий уже осенью18:20
- Украина хочет арестовать заграничные счета Клименко17:15
- Політолог розповів, через кого Порошенко передавав гроші Трампу (відео)17:00
- В Киеве задержали агента российских спецслужб16:48
- Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича16:35
- Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули16:25
- ГПУ надеется, что газета «Вести» прекратит свое существование уже с пятницы16:18
- Через несколько недель в Украине будет сформирован новый Верховный суд – Порошенко15:58
- Запахло закрытием филиалов банка «ВТБ» в Украине15:42
- Скандальный советник Авакова уверен, что станет президентом15:20
Порошенко пообещал увеличение пенсий уже осенью
По словам президента, снижение размера ЕСВ также привело к повышению уровня социального обеспечения
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность продолжения проведения реформ в Украине – глава государства выразил убеждение, что комплекс реформ, который был начат, – децентрализация, дерегулирование, судебная, медицинская и образовательная реформы – будет завершен. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Тернопольскую область, передает пресс-служба президента.
"Вчера в первом чтении была проголосована пенсионная реформа. И я надеюсь, что уже осенью мы выйдем на позицию осовременивания пенсий", – сказал Порошенко.
"Ожидаю, что уже в сентябре она (пенсионная реформа – Ред.) будет принята, учитывая все пожелания Верховной Рады. И осенью украинские пенсионеры получат повышение пенсий", – подчеркнул президент и отметил, что правительство и Верховная Рада полностью учли его предложения в соответствующем проекте.
"Это справедливое и честное отношение к украинскому гражданину", – подчеркнул глава государства.
Порошенко напомнил, что произошло повышение уровня минимальной заработной платы и снижение единого социального взноса. По его словам, снижение размера ЕСВ также привело к повышению уровня социального обеспечения.
Как известно, правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу: для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на соцпомощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.
Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.
Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.
В рамках пенсионной реформы планируется с 1 октября этого года провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.
Как сообщалось, Верховная Рада также вносила в повестку пять альтернативных правительственному законопроектов, касающихся пенсионной реформы.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, увеличение, осень, Порошенко, пенсии
- С 1 апреля увеличатся доплаты военным, служащим в зоне АТО
- Прогноз журналиста: конфликт интересов в украинской политике может привести к досрочным парламентским, а возможно, и к внеочередным президентским выборам
- Порошенко: "Ми не знали, що таке тероризм, поки його до нас не почала експортувати Росія"
- Порошенко сказал, когда закончится война
- После инцидента в Крыму Путин отказался вести переговоры с Порошенко - Марчук
- У Порошенко есть своя "семья": Онищенко сравнил нынешнего президента с Януковичем
- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича16:35
- Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули16:25
- Как будут освобождать Донбасс14:15
- В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї13:05
- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт17:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Порошенко пообещал увеличение пенсий уже осенью18:20
- Макрон и Трамп сошлись во взглядах по «дорожной карте» для Сирии18:03
- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Ирина Билык не смогла попасть на свой самолет17:30
- Украина хочет арестовать заграничные счета Клименко17:15
- Політолог розповів, через кого Порошенко передавав гроші Трампу (відео)17:00
- В Киеве задержали агента российских спецслужб16:48
- Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича16:35
- Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули16:25
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Як визначити свій тип шкіри?12:28
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Характер газетной строки11:20
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО