- Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом19:53
- Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть17:30
- Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы17:10
- ДОБКИН СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА С НЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ16:50
- На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець 16:30
- Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко15:30
- Махінації з кредитками - як не потрапити в пастку14:50
- У МВС розповіли, скільки зброї сьогодні є на руках в українців 14:30
- Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства13:53
- Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады13:30
Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом
В Администрации президента Украины считают, что до конца текущего года придется принять закон о переформатировании АТО и реинтеграции ОРДЛО, в которые внесут существенные правки существенным правкам с учетом пожеланий США, Германия, Франция и, возможно, РФ.
Об этом пишет журналист Сергей Рахманин в своей статье для издания "Зеркало недели".
Он отметил, что спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер намерен в ближайшее время посетить Россию для уточнения переговорных позиций Кремля в Минском процессе, а также в течении ближайших двух месяцев сформулировать пакет конкретных предложений.
По словам источников в СНБО и Верховной Раде, президент Украины Петр Порошенко упустил возможность принятия данного законопроекта парламентом в изначальном варианте, без редактирования его извне.
"Как это часто бывает, активизировать или окончательно похоронить процесс могут либо резкое военное обострение, либо новый социологический опрос, результаты которого лягут на стол кандидату на второй срок", - подытожил журналист.
Источник: facenews.ua
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, Запад
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Яценюк против Партии регионов: битва за Госбюджет
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом19:53
- За звинуваченням у фінансових злочинах арештовано брата президента Ірану19:30
- На вооружении США появился новейший ракетный истребитель19:10
- Учені створюють систему очищування води за допомогою 3D-принтера18:53
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть17:30
- Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы17:10
- ДОБКИН СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА С НЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ16:50
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
- Как будут освобождать Донбасс
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить