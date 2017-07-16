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Залог за Добкина заплатят нардепы от Оппозиционного блока – Новинский
Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский пообещал, что он и его однопартийцы соберут 50 млн грн залога, чтобы коллега по партии Михаил Добкин избежал заключения в СИЗО.
Народные депутаты от Оппозиционного блока готовы собрать 50 млн грн залога, чтобы их однопартиец Михаил Добкин не оказался под арестом в СИЗО. Об этом заявил нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский, сообщает сайт партии.
"И я, и все остальные члены нашей команды будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе. Мы сделаем для этого все необходимое. И буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело", – сказал он.
Новинский отметил, что не согласен с решением Печерского райсуда Киева, объяснив, что Добкина было достаточно передать на поруки.
"Мы заявили, что все 42 депутата от фракции Оппозиционного блока были готовы взять его на поруки, но суд эти доводы не принял. Как и то, что Михаил Добкин сдал все свои паспорта, никуда не собирался бежать и был готов сотрудничать со следствием", – говорит нардеп.
Сегодня Печерский райсуд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом выйти под залог в 50 млн грн. Прокуратура просила арестовать его с залогом в 150 млн грн.
Добкин заявил, что залог вносить не будет, потому что таких денег у него нет. При этом он не исключил, что нужную сумму соберут другие.
13 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.
Политику вменяют сговор с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн. В прокуратуре считают, что в 2008 году, находясь на посту председателя Харьковского городского совета, Добкин способствовал незаконному отчуждению земель в интересах жилищно-строительных кооперативов "Авантаж" и "Жилстрой-1". Харьковское издание "Объектив" пишет, что "Авантаж" получил 12 площадок, "Жилстрой-1" – 24, на многих из них уже построили жилые многоэтажные дома.
Источник: gordonua.com
Теги: Донбасс, Оппозиционный блок, Добкин, нардепы
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