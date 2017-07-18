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У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля

18.07.2017 06:41
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У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля посетит Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает Белта.
"Могу однозначно подтвердить, что он (визит) планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля", – сказала Эйсмонт.
Во время апрельской встречи украинский президент Петр Порошенко пригласил Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину. Белорусской и украинской сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между странами.

Источник abc



Теги: Украина, Донбасс, предупреждение, Лукашенко
 
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