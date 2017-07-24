Субсидии по-новому: получателей замучают проверками

24.07.2017 08:32

До конца текущего года в Украине планируют запустить единую базу всех получателей социальных выплат.

Об этом сообщает from-ua.com с ссылкой на источник.

"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении Минсоцполитики", – говорится в сообщении.

По мнению украинского правительства, это поможет сильно облегчить процесс получения льгот.

Единый реестр может решить вопрос о начислении субсидий людям, которые проживают не по месту прописки, а также упростить процедуру поиска недобросовестных получателей льгот.