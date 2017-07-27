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В Украине ожидается рост промышленного производства
По прогнозам министерства, за 9 месяцев 2017 года ожидается рост промышленного производства на уровне 1%.
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост промышленного производства в Украине по итогам января-сентября на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте министерства. "За 9 месяцев 2017 года ожидается рост промышленного производства на уровне 1%", - говорится в документе.
В министерстве прогнозируют сохранение положительной динамики областях потребительского направления - пищевая промышленность и текстильное производство, вследствие расширения потребительского спроса домохозяйств. Кроме того, прогнозируется и рост отраслей инвестиционного направления в условиях высокого инвестиционного спроса. В то же время, энергетический комплекс будет функционировать в условиях постепенной диверсификации источников энергетического сырья. В целом, в промышленности по итогам года ожидается рост с учетом возможности диверсификации источников энергетического сырья и продолжения оживления деловой активности в экономике.
При этом рисками для роста промышленности могут стать эскалация военного конфликта на востоке страны и неблагоприятные цены на товарных рынках.
Как сообщалось, в Украине в июне, второй месяц подряд, зафиксирован рост промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с июнем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, ускорился более чем в три раза, до 3,8%, после 1,2% месяцем ранее.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, производство, промышленность
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