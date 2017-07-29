- Одесский убийца котенка задержан полицией09:50
- Лавров прозвав владу США русофобами09:30
- 80% ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ЙДЕ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ – СЕМЕРАК 09:12
- Український пілот героїчно посадив у Стамбулі літак попри розбиту градом кабіну08:52
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- В Україні заборонили ще одне зняте в Росії "мило"08:12
- Платежный баланс Украины сведен с профицитом третий месяц подряд07:50
- Анна Герман рассказала, как помириться с Дональдом Трампом 22:22
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России20:51
Український пілот героїчно посадив у Стамбулі літак попри розбиту градом кабіну
Літак турецької Atlasglobal, пілотований українськими пілотами, здійснив у Стамбулі екстрену посадку попри розбите градом скло і кабіну. Про це повідомляють турецькі ЗМІ, зокрема, газета Milliyet.
Інцидент стався напередодні, 27 липня, о 18:10, коли літак Airbus A320 вилетів з аеропорту Стамбула до міста Ерджан (Північний Кіпр).
Як пояснив пілот Олександр Акопов, на висоті 4 тисячі футів літак потрапив в грозу, якою накрило Стамбул. Величезний град розбив носову частину літака і скло в кабіні пілотів.
В результаті пілоти вирішили повернутися в аеропорт Стамбула.
"Капітан посадив наосліп, створив крен і дивився тільки через кватирку, не відкриваючи її. Коли він посадив літак, аплодував весь перон аеропорту", - розповів користувач Facebook Олег Лунгул.
Відео посадки літака оприлюднене низкою турецьких ЗМІ, на записі чути, як посадка супроводжується вигуками: "Він не сяде!".
"Дякуючи досвіду і холоднокровності наших пілотів, посадка була успішною. Після посадки 121 пасажира і 6 членів екіпажу було переведено до іншого літака і відправлено в Ерджан", - наводить Milliyet повідомлення авіакомпанії Atlasglobal.
Видання зазначає, що капітан Олександр Акопов має за плечима досвід у 13 908 годин польоту, він проходив через комп'ютерні симуляції різних авіаційних ситуацій, що дозволило йому "обійти негоду без жодних проблем".
Источник: eurointegration.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Стамбул, пилот
- У этих "фашистов" еврей может стать премьером, а у нас евреи не пройдут - известный журналист о национальном вопросе
- Сегодня Международный день прав человека. Порошенко сделал заявление
- Европа под прицелом, или Кого еще Россия бить будет
- Хакерская атака в Украине набирает обороты: пострадали банки, заправки, почта, СМИ и аэропорт "Борисполь"
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Никакой определённости! Янукович хочет в Европу, а Кабмин - в Россию
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Одесский убийца котенка задержан полицией09:50
- Лавров прозвав владу США русофобами09:30
- 80% ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ЙДЕ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ – СЕМЕРАК 09:12
- Український пілот героїчно посадив у Стамбулі літак попри розбиту градом кабіну08:52
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- В Україні заборонили ще одне зняте в Росії "мило"08:12
- Платежный баланс Украины сведен с профицитом третий месяц подряд07:50
- РОССИЯНИН ПЫТАЛСЯ ВЫВЕЗТИ ИЗ ПОЛЬШИ БОЛЕЕ 1,5 ТОННЫ САЛА07:30
- Астрологический прогноз с 29 июля по 4 августа07:09
- Анна Герман рассказала, как помириться с Дональдом Трампом 22:22
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»
- Стало известно, когда и на сколько частей может развалиться Россия: американский политолог сделал жесткий прогноз