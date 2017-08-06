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Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”

06.08.2017 22:17
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Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”

Російського актора Сергія Селіна, відомого ролями у серіалах про поліцію внесли до бази Миротворця.

Виконавець ролі поліцейського Анатолія Дукаліса в серіалі “Вулиці розбитих ліхтарів” поміщений в розділ “Чистилище” за свідоме порушення державного кордону України та участь у пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму.

“А допоміг нам його туди помістити зрадник Батьківщини і посібник російський окупантів з Судака такий собі Таліпов Олександр Валерійович”, – сказано у повідомленні ресурсу.

Источник: tabloid.informator.news



Теги: Донбасс, звезда, сериал, миротворец
 
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