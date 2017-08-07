Гройсман пообіцяв, що піднімати пенсійний вік не будуть

07.08.2017 17:30

На власній сторінці у соціальній мережі глава українського уряду Володимир Гройсман повідомив, що у Кабміні не розглядають можливості підняття пенсійного віку. Про це передає replyua.net.

«Ми проведемо пенсійну реформу, не піднімаючи пенсійний вік. Вже у жовтні місяці розмір пенсій буде піднято для дев’яти мільйонів наших співгромадян, а нечесне оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів скасують. У майбутньому перерахунок пенсій буде здійснюватися у автоматичному режимі», - написав глава Кабміну.



Більше того, прем’єр запевнив, що Пенсійний фонд буде бездефіцитним і це забезпечить ресурс для зростання розміру пенсій у майбутньому. Володимир Гройсман принагідно нагадав, що під час розгляду у першому читанні за реформу пенсійної системи проголосувало 282 депутати, які представляють більшу частину депутатських груп і фракцій, а ще деякі незалежні депутати. Прем'єр-міністр висловив переконання, що дані законодавчі зміни зможуть пройти без суттєвих змін друге і третє читання.



Нагадаємо, що депутати ВР в першому читанні підтримали законопроект №6614, який є частиною пакету пенсійної реформи.