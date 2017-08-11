Путин едет в Крым: стало известно о планах президента России

11.08.2017 08:57

Президент России Владимир Путин планирует посетить аннексированный Крым с 18 по 20 августа. В частности, планируется визит в Севастополь.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Согласно сообщению, Путин пообщается с участниками молодежного лагеря "Таврида", который российский президент посещал и в прошлом году.

"Обсуждается также, что глава государства посетит международный фестиваль" Опера в Херсонесе" в севастопольском музее-заповеднике, запланированный на 19-20 августа, а также байк-шоу "Ночных волков" и пообщается с участниками", – рассказали источники агентства.

Отмечается, что лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) сказал в комментарии изданию, что ничего не знает о возможной встрече Путина с байкерами, но ему хотелось бы, чтобы президент России посетил "кульминационную часть" байк-шоу 18 августа.

Источник: facenews.ua