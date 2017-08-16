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Эксперт раскритиковал проект "Стена", назвав его глупой и бессмысленной тратой денег украинских налогоплательщиков
Дмитрий Снегирев: "С практической точки зрение она не несет никакой пользы Украине. История знает строительства подобных сооружений, но они не оправдали надежд. Это политический шаг и акт самоуспокоения". Военный эксперт Дмитрий Снегирев раскритиковал строительство "Украинского вала", или "Стены", по подозрению в разворовывании средств проекта задержано шесть высокопоставленных чиновников.
Само возведение защитного сооружения уже обошлось бюджету в 600 миллионов гривен. По данным СМИ, это лишь малая часть суммы, необходимой для завершения строительства, сообщает "Диалог.UA". Снегирев уверен, что никакая "Стена" Украине в случае российского вторжения не поможет. Свою точку зрения эксперт выразил в социальной сети "Фейсбук".
"С практической точки зрения "Стена" не приносит никакой пользы для Украины. История знает строительство подобных сооружений, в возведения которых вкладывались огромные средства, но все они надежд не оправдали. Это, скорее, политический шаг и акт самоуспокоения для граждан", - написал Дмитрий Снегирев и добавил, что обществу нередко преподносят положительные примеры использования подобных фортификаций - в Израиле и на границе между США и Мексикой. Но забывают, что с территории Палестины в Израиль нашествия танковых колонн не ожидается, а число терактов в самом еврейском государстве меньше не становится.
Подобное произошло в случае с США: из Мексики, несмотря на стену, продолжают пребывать нелегальные мигранты, не уменьшился поток оружия, не исчез наркотрафик. В случае же со стеной украинской, речь идет о рве и заборе, которые, по задумке авторов, должны помешать проникновению диверсантов и контрабандистов.
Эксперт уверен: "Россия – страна агрессор и может напасть на Украину в любой момент. В составе ее армии есть строительные войска, ров они преодолеют за 5-10 минут. "Стена" имеет непонятное функциональное назначение. Каким образом ров спасет от бронетанковой группы врага? А что касается контрабанды и ДРГ, то они идут через неконтролируемые участки границы, протяженность которых сегодня составляет 440 километров".
Дмитрий Снегирев уверен, что скандал, который разгорелся вокруг проекта, не попытка его блокировки, скорее, удар по авторам "Стены" - министру МВД, который лоббирует продвижение строительства. В Раде депутаты от "Народного Фронта" настаивают на финансировании дальнейшего строительства за счет конфискованных "денег Януковича". В ответ САП и НАБУ задержали шесть человек, имеющих отношение к разворовыванию средств проекта – фактически стрелочников. Да и им удастся уйти от реальной ответственности.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, МВД, стена, НАБУ
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