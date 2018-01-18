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Рада приняла закон о деоккупации: Россию признали страной-агрессором
Президентский документ прошел почти 700 поправок и был окончательно принят. Верховная Рада на заседании в четверг, 18 января, приняла во втором чтении президентский законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который депутаты приняли в первом чтении 6 октября. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов, передает segodnya.ua.
Согласно принятому закону, оккупация Российской Федерацией территорий Донбасса и Крыма является нелегитимной и не создает никаких территориальных прав.
"Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях, которые указаны в пунктах 1 — 3 части первой статьи 1 этого закона, является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав", — говорится в статье 2 законопроекта.
Документом подчеркивается незаконность деятельности вооруженных сил России и других вооруженных формирований (местных боевиков), а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.
Также вводится важное условие в вопросе управления военной операцией на Донбассе. Теперь эту функцию будут выполнять военные, хотя ранее руководством АТО занималась СБУ.
"Непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, которые привлекаются к противодействию российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины", – гласит принятый закон.
Также согласно документу, Россия признается страной-агрессором, а это значит, что ответственность за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украина возлагает на страну-агрессора, то есть на Российскую Федерацию.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, МВД, Верховная Рада, агрессор, ВСУ, Нацполиция, деоккупация
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